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ليلى علوي تستعد لـ"ماما حامل"

السبت 01/مايو/2021 - 07:25 م
ليلى علوي
ليلى علوي
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تحاول الجهة المنتجة للفيلم السينمائى الجديد «ماما حامل» الذى تعود به ليلى علوى للوقوف مجددا أمام كاميرات السينما بعد سنوات ليست قصيرة أن تنهى عمليات المونتاج الخاصة بالفيلم تمهيدا لعرضه بدور العرض السينمائية فى موسم عيد الفطر المبارك. الفيلم تدور أحداثه حول أسرة ميسورة الحال تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية بعد أن تكتشف الأم «ليلى علوى» أنها حامل بطفلها الثالث، ويشارك فى بطولته حمدى الميرغنى وبيومى فؤاد ومحمد سلام من إخراج محمود كريم.

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