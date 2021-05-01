مصرع 4 أشخاص غرقاً اثر انقلاب سيارة في ترعة بالبحيرة (أسماء)

لقي ٤ أشخاص مصرعهم غرقًا تثر انقلاب سيارة نقل في ترعة بقرية سمخراط التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثث تحت تصرف النيابة العامة إلي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي الرحمانية المركزي.



تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الرحمانية، يفيد استقبال مستشفى الرحمانية المركزى عدد ٤ جثث ادعاء اسفكسيا الغرق نتيجة سقوط سيارة نقل بترعة بقرية سمخراط بمركز الرحمانية، وتم إيداعهم بثلاجة حفظ الموتى.



وبالفحص تبين وفاة كلا من: "محمد احمد العالم" ٥٦ عاما، "محمد سعد عليان" ٤٠ عاما، "محمود سعد عليان" ٤١ عاما، "بسام حبيب" ٢٠ عاما، وجميعهم مقيمين بسمخراط، وتم إيداع الجثث بثلاجة حفظ الموتى بمستشفي الرحمانية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.