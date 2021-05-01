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روسيا: انتهاء الجولة الحالية لمحادثات فيينا.. واستئنافها الجمعة المقبلة

السبت 01/مايو/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
وكالات
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 أعلن المندوب الروسي للمحادثات النووية الإيرانية في فيينا ميخائيل أوليانوف، انتهاء الجولة الحالية للمحادثات واستئنافها فى جولة جديدة الجمعة المقبلة.

وقال أوليانوف فى إفادة صحفية اليوم السبت: “المحادثات النووية تسير في الاتجاه الصحيح لكن لا ينبغي لأحد أن يتوقع اختراقا”.

وأضاف: “كل أسباب نجاح المفاوضات متوفرة وقد يتحقق ذلك في غضون أسابيع قليلة”.

وفي سياق متصل أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن محادثات فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 تقف في منطقة غير واضحة.

وقال سوليفان في تصريحات صحفية أمس الجمعة: "لن أصف مستوى المفاوضات في هذه المرحلة لأنها في منطقة غير واضحة".

وأضاف: "لمسنا رغبة من كل الأطراف، ومنهم الإيرانيون، في الحديث بجدية عن تخفيف العقوبات، وعن العودة إلى الاتفاق النووي لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت (الرغبة) ستسفر في نهاية المطاف عن اتفاق في فيينا".

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المحادثات غير المباشرة مع إيران حول برنامجها النووي لليوم الرابع على التوالي.

فيما أكد محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي ومرضي رغم الصعوبات والخلافات في وجهات النظر.


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