Advertisements

الرئيس الصومالي يكلف الحكومة بتنظيم الانتخابات فى أسرع وقت

السبت 01/مايو/2021 - 07:45 م
بوابة الفجر
Advertisements
 
كلّف الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد، السبت، رئيس الوزراء محمد حسين روبلي تنظيم الانتخابات المقبلة بأسرع وقت ممكن، في قرار من شانه تهدئة التوترات الحادة التي تشهدها البلاد.

وفي خطاب مقتضب أمام مجلس الشعب بثه التليفزيون مباشرة، دعا الرئيس الصومالي إلى البحث عن حل بالتفاوض للأزمة السياسية الراهنة، متخليا عمليًا عن طرح تم تبنيه في 12 أبريل ينص على تمديد ولايته الرئاسية لعامين.

وتحدث الرئيس الصومالي في خطابه عن مساع للبحث عن حل من خلال مفاوضات وتجنّب إثارة العنف لمصلحة من "يلعبون بدماء الشعب".

وتشهد الصومال حاليًا إحدى أسوأ أزماتها السياسية منذ سنوات، بعدما شهدت حربًا أهلية وتمردًا لحركة الشباب الإسلامية الموالية لتنظيم القاعدة.

وزادت حدة التوتر منذ انتهاء ولاية الرئيس الصومالي في الثامن من فبراير بدون تنظيم انتخابات جديدة. 

وفي 12 أبريل، أقر البرلمان الصومالي قانونًا يمدد ولاية الرئيس الصومالي سنتين بعد انقضائها وينص على إجراء انتخابات عامة مباشرة عام 2023 ما أثار غضب المعارضة.

وتحول المأزق الانتخابي إلى مواجهات مسلحة مساء الأحد الماضي في حين أقام مقاتلون موالون للمعارضة حواجز في عدة أحياء في مقديشو.

ومن أجل كسر الجمود تم التخلي عن هذا المبدأ في اتفاق أبرم في 17 سبتمبر بين الرئيس وخمسة من قادة المناطق.

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يوافق على رحيل "شريف" بشروط

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ يوم

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 20 ساعة

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح مفاجيء من كلوب بشأن مانشستر سيتي

منذ ساعة و نصف

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يمنح راموس مهلة جديدة لتجديد عقده

منذ 33 دقيقة

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

منذ أقل من ساعتين

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

لابورتا يختار مدرب برشلونة الجديد

منذ ساعتين و 55 دقيقة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا اللاعب

منذ ساعة

محمد عمارة يطلق تصريحا مثيرا بشأن رمضان صبحي

منذ 33 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:20 م

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

04:53 م

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

04:24 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

10:04 ص

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا اللاعب

07:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي