الرئيس الصومالي يكلف الحكومة بتنظيم الانتخابات فى أسرع وقت

كلّف الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد، السبت، رئيس الوزراء محمد حسين روبلي تنظيم الانتخابات المقبلة بأسرع وقت ممكن، في قرار من شانه تهدئة التوترات الحادة التي تشهدها البلاد.





وفي خطاب مقتضب أمام مجلس الشعب بثه التليفزيون مباشرة، دعا الرئيس الصومالي إلى البحث عن حل بالتفاوض للأزمة السياسية الراهنة، متخليا عمليًا عن طرح تم تبنيه في 12 أبريل ينص على تمديد ولايته الرئاسية لعامين.





وتحدث الرئيس الصومالي في خطابه عن مساع للبحث عن حل من خلال مفاوضات وتجنّب إثارة العنف لمصلحة من "يلعبون بدماء الشعب".





وتشهد الصومال حاليًا إحدى أسوأ أزماتها السياسية منذ سنوات، بعدما شهدت حربًا أهلية وتمردًا لحركة الشباب الإسلامية الموالية لتنظيم القاعدة.





وزادت حدة التوتر منذ انتهاء ولاية الرئيس الصومالي في الثامن من فبراير بدون تنظيم انتخابات جديدة.





وفي 12 أبريل، أقر البرلمان الصومالي قانونًا يمدد ولاية الرئيس الصومالي سنتين بعد انقضائها وينص على إجراء انتخابات عامة مباشرة عام 2023 ما أثار غضب المعارضة.





وتحول المأزق الانتخابي إلى مواجهات مسلحة مساء الأحد الماضي في حين أقام مقاتلون موالون للمعارضة حواجز في عدة أحياء في مقديشو.





ومن أجل كسر الجمود تم التخلي عن هذا المبدأ في اتفاق أبرم في 17 سبتمبر بين الرئيس وخمسة من قادة المناطق.



