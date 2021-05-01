عمرو عبدالجليل يفكر في الانتقام من أحمد صفوت

شهدت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".



حيث بدأت الحلقة بمشهد لـ "زاهي العتال" عمرو عبدالجليل وهو يخطط للانتقام من "مجدي" احمد صفوت و"سليم" بعدما بدأ يشك في أحد رجالته ونقله للمعلومات للأخر.



حيث طلب "العتال" من "سليم" أن يسلمه الألماظ بدون وسيط من رجالهم في وسط البحر بمفردهم، وذلك في محاولة منه للانتقام وقتل "سليم" مباشر،



ولكن طلب "سليم" من "مجدي" احمد صفوت في اخراج الألماظ من الجمرك بطريقته الشخصية دون الرجوع لـ "العتال"، بجانب تفكيرهم في ضم سفينة وسرية معهم للانتقام من العتال في أسرع وقت.







وتدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.



مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.