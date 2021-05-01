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عمرو عبدالجليل يخدر زوجته بسبب فيديو!

السبت 01/مايو/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شهدت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".

حيث قام "زاهي العتال" عمرو عبدالجليل بـ تخدير زوجته من خلال وضع لها المنوم في العصير أثناء وجودهم في احدى المطاعم الشهيرة، واصطحبها الى المخزن وقام بمواجهتها بـ فيديو مصور لها مع "مجدي" أحمد صفوت.

وتستمر "بسنت" في البحث عن والدتها وطلبت من عنتر ان يساعدها وهددته بأنها سوف تقتله اذا كان له يد في اختفاء والدتها.



وتدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.

مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.

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