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محمود الغندور "وجه واعد" فى "اللى مالوش كبير"

السبت 01/مايو/2021 - 07:32 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
يارا أحمد
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أعرب الفنان الشاب محمود الغندور، عن ردود الأفعال حول دوره الذى جسده «ميكا» ضمن أحداث مسلسل «اللى مالوش كبير».

وأضاف محمود، أنه ترشح عن طريق محمد حجاج وعندما شاهده محمد الخبيرى مخرج الوحدة الثانية بالعمل أكد له انضمامه بالعمل وأبلغه بتفاصيل تصوير الدور.

وتابع الغندور: إنه سعيد بالمشاركة فى موسم رمضان، وبالعمل فى مسلسل مثل «اللى مالوش كبير» الذى يجمع الفنانين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى.

شارك محمود الغندور من قبل فى عدد من المسرحيات مثل «أرض زيكولا»، «ساحر الحياة»، و«لى لى»، وكانت بدايته منذ دخوله الورشة المجانية التى أتاحت التحاقه بالمعهد العالى للفنون المسرحية.

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