محمود الغندور "وجه واعد" فى "اللى مالوش كبير"

أعرب الفنان الشاب محمود الغندور، عن ردود الأفعال حول دوره الذى جسده «ميكا» ضمن أحداث مسلسل «اللى مالوش كبير».





وأضاف محمود، أنه ترشح عن طريق محمد حجاج وعندما شاهده محمد الخبيرى مخرج الوحدة الثانية بالعمل أكد له انضمامه بالعمل وأبلغه بتفاصيل تصوير الدور.





وتابع الغندور: إنه سعيد بالمشاركة فى موسم رمضان، وبالعمل فى مسلسل مثل «اللى مالوش كبير» الذى يجمع الفنانين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى.



