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صندوق تطوير العشوائيات يكشف موعد الانتهاء من نقل سكان بطن البقرة إلى حي الأسمرات (فيديو)

السبت 01/مايو/2021 - 07:46 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، موعد الانتهاء من نقل سكان منطقة بطن البقرة إلى حي الأسمرات لاستكمال أعمال التطوير بها على غرار ما حدث في مناطق عين الصيرة وسور مجرى العيون.

وقال "صديق" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت إن تم البدء في نقل المواطنين إلى مشروع الأسمرات باعتبار هذه المنطقة ضمن 375 منطقة يتم تطويرها.

وتابع "المواطنين الذين يتم نقلهم إلى حي الأسمرات هيلاقوا شقق جاهزة ومفروشة بكل سبل الحياة موجودة كلها، وخلال من أسبوعين إلى ثلاث أسابيع من بعد العيد كل منطقة بطن البقرة ستكون منقولة وبعدها سيتم العمل على تطوير منطقة عزبة أبو قرن".

وأشار إلى أن هناك رؤية لهذه المنطقة على غرار ما يحدث في كل مناطق القاهرة التاريخية، مؤكدًا أنها ستكون بنفس النمط لما حدث في عين الصيرة وسور مجرى العيون لتحويلها إلى مزار سياحي وثقافي وفيها كل سبل الحياة في المجتمع.

وتابع المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، "نقل المواطنين بقى عكس زمان، الموضوع اختلف والناس هي اللي بقت تسألنا هننقل امتى، مبقاش زي زمان بيرفضوا النقل".

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