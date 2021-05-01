منير وعمر خيرت ومدحت صالح وغالية بن على نجوم الحفلات

يتزامن شم النسيم هذا العام مع شهر رمضان، وبالتحديد يوم 21 من الشهر الكريم، ولأن موسم شم النسيم هو موسم الحفلات الذى ينتظره نجوم الغناء ومنظمو الحفلات، فقرروا عدم تفويت الفرصة للعام الثانى على التوالى، بعد خسارة الموسم الماضى بسبب جائحة فيروس «كورونا».





ويستعد منظمو الحفلات لإقامة حفلات تتماشى مع الشهر الكريم، ويغلب على الحفلات هذا العام الإنشاد الدينى والحفلات الكلاسيكية بشكل أساسى، لكن الحفلة الأهم التى ستقام فى هذا العيد هى حفلة الموسيقار الكبير عمر خيرت، ولأول مرة يقيم حفلا فى قصر عابدين التاريخى والأثرى، تزامناً مع ليلة عيد شم النسيم مساء الأحد الموافق ٢ مايو المقبل، ويحضر القائمون على هذا الحفل ليلة تتناسب مع الأجواء الرمضانية.





كما يقام عدد من الفعاليات الفنية والثقافية أيضاً تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وتنظم دار الأوبرا المصرية 10 حفلات على مسرح النافورة الذى يشهد لأول مرة أمسيات الأوبرا خلال الشهر المعظم يحييها كل من الفنان محمد منير، نسمة عبد العزيز، مدحت صالح، دينا الوديدى نوران أبو طالب، المنشد ياسين التهامى بالإضافة إلى التونسية غالية بن على وفرقة الحضرة للإنشاد الصوفى اللذين يقدمان أيضا عرضين على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية»، هذا بالإضافة إلى استمرار فعاليات برنامج الموسم الفنى للأوبرا على مختلف مسارحها ويضم 12 حفلا هى فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، و3 حفلات لمركز تنمية المواهب.



