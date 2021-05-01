اسم الشهرة 18.. نجوم غزوا الملاعب المصرية بأسماء عمالقة الفن "عبد الوهاب وفريد شوقي الأبرز"

اشتهر العديد من نجوم الكرة المصرية في مختلف الأجيال بـ"أسماء شهرة" بعيدة تمامًا عن أسمائهم الحقيقية ولا صلة لها بهم من قريب أو بعيد، منهم بعض اللاعبين الذين اشتهروا بأسماء نجوم الكرة العالمية، وآخرين كان هناك حكايات مثيرة وراء أسمائهم الغريبة الذي ارتبطت بهم وكانت سببًا في شهرتهم الواسعة بملاعب الساحرة المستديرة.

ويقدم "الفجر الرياضي" خلال شهر رمضان المبارك سلسلة حلقات يومية بعنوان "اسم الشهرة" يستعرض خلالها حكايات أبرز أسماء الشهرة لنجوم الكرة المصرية عبر التاريخ:-





نتناول في الحلقة الثامنة عشر من سلسلة "اسم الشهرة" أبرز نجوم الكرة المصرية الذين تشابهت أسمائهم مع أسماء أبرز نجوم الفن في مصر سواء الممثلين أو المطربين، والذين حققوا العديد من الانجازات والنجاحات خلال مشوارهم الكروي في ملاعب الساحرة المستديرة.





محمد رمضان (الأهلي)





رغم الفارق الكبير في الشكل والاختلاف في السلوكيات بينهما إلى أن نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق تشابه اسمه مع الفنان محمد رمضان أحد أبرز النجوم على الساحة الفنية في الوقت الحالي.





عبد الحليم حافظ (المنيا)





حمل نجم المنيا في فترة التسعينيات اسم العندليب الراحل عبد الحليم حافظ واشتهر به في ملاعب كرة القدم خلال مشواره الكروي.





أنور وجدي (القناة):





من لاعبي الكرة المصرية الذين حملوا أسماء فنانين سابقين لاعب فريق القناة السابق في فترة الستينيات والذي تشابه اسمه مع الفنان الراحل أنور وجدي.





حسن مصطفى (الأهلي):





نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق تشابه اسمه مع الفنان الراحل حسن مصطفى واحد من أبرز الممثلين المصريين على الساحة الفنية والذي شارك في عدة أعمال فنية منها مدرسة المشاغبين والعيال كبرت بالإضافة للعديد من الأفلام السينمائية.





محمد عبد الوهاب (الأهلي):





نجم الأهلي الراحل محمد عبد الوهاب والذي توفي في عام 2006 ولم يكمل عامه الثالث والعشرين تشابه اسمه مع اسم موسيقار الأجيال.





رامي صبري (انبي):





عندما نتحدث عن نجوم الكرة المصرية الذين يحملون أسماء فنانين لا يمكن أن نغفل قائد انبي الحالي والذي يتشابه اسمه مع المطرب المصري الشهير رامي صبري.





فريد شوقي (المصري):





تشابه أيضًا اسم لاعب فريق المصري البورسعيدي الحالي مع وحش الشاشة الفنان الراحل فريد شوقي.





محمود عبد العزيز (الزمالك):





نجم وسط فريق الزمالك الحالي تشابه اسمه مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز واحد من نجوم السينما المصرية أثرى الفن بالعديد من الأعمال الفنية المميزة خلال مشواره الفني وحتى وفاته.





سمير صبري (إنبي):





لاعب انبي وبترول أسيوط السابق تشابه اسمه مع اسم الفنان الشهير سمير صبري واشتهر به في الملاعب.





عمر كمال (المصري):





هداف المصري البورسعيدي والدوري الممتاز في الموسم الحالي برصيد 9 أهداف يتشابه اسمه مع الفنان الشاب عمر كمال والذي اشتهر على الساحة الفنية بأغنية "بنت الجيران".





عماد حمدي (الإسماعيلي):





لاعب فريق الإسماعيلي الحالي حمل اسم النجم الراحل عماد حمدي والذي أثرى السينما المصرية بالعديد من الأعمال المميزة.



