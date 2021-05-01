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بعد تعادله أمام الجونة.. الأهلي يعادل رقم الزمالك ويحقق رقمًا غائبًا منذ سنوات

السبت 01/مايو/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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وقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في فخ التعادل الإيجابي بهدف أمام نظيره الجونة، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وبعد أن تعادل الأهلي أمام الجونة بهدف، فقد عادل رقم الزمالك، حيث استقبل كلاهما 11 هدفًا حتى الآن في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، كما أن كلا منهما نجح في تسجيل 32 هدفًا حتى الآن، علمًا بأن الأحمر لعب 16 مباراة، والأبيض خاض 18 لقاء.

ويعد هذا اللقاء الخامس على التوالي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي يفشل فيها الأهلي في الخروج بشباك نظيفة، حيث كانت آخر مرة حقق فيها مثل هذا الرقم السلبي، موسم 2016-2017.

وجاءت هذه المباريات التي فشل فيها الأهلي في الخروج بشباك نظيفة، أمام الزمالك، وسموحة، وإنبي، والمصري، والجونة، على الترتيب في الموسم الحالي.

أما في موسم 2016-2017، وتحديدًا في الدور الثاني، ظل 5 مباريات متتالية لم يخرج بشباك نظيفة، في الفترة مابين 17-5-2017، وحتى 4-7-2017، أمام الشرقية، ومصر المقاصة، وسموحة، وانبي، والمصري، على الترتيب.

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الزمالك الدوري المصري الجونة الأهلي

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