Advertisements

أحمد علاء: الأعمال التاريخية والوطنية الخطأ فيها لا يغتفر

السبت 01/مايو/2021 - 07:51 م
المخرج أحمد علاء
المخرج أحمد علاء
دينا منير
Advertisements
المخرج أحمد علاء فى السباق الرمضانى مسلسله الجديد «هجمة مرتدة» وهو أول عمل درامى يقدم ملفا من المخابرات العامة المصرية، مما جعله تحديا كبيرا لصناعه.

ويقول المخرج أحمد علاء بأن أغلب الأعمال المعتمدة على نصوص تاريخية أو وطنية وشخصيات حقيقية يكون من الصعب فيها الخطأ لأنه لا يغتفر، لأن القائمين على العمل لا يمكن أن يزيفوا الحقائق والأحداث، حتى وإن تم تقديم الحدث فى سياق درامى وفنى، لأنه فى النهاية لابد أن يكون هناك عوامل جذب فنية للمشاهد، لكن مع المحافظة على القصة الأصلية وهو ما حاول صناع «هجمة مرتدة» تحقيقه.

وعن أبطال العمل الحقيقيين قال إنهم لا يكونون معروفين والعمل لم يلق الضوء عليهم لأن القصة حديثة ولذلك فالإفصاح عنهم مستحيل، فقد عقد صناع المسلسل جلسات عمل مطولة مع جهاز المخابرات والذين ساعدوا الفريق بالملفات السرية للإلمام بالتفاصيل، بالإضافة للشرح،

وعن اختيار الممثلين قال إنه كان له الحرية فى الاختيار، وإن كان يحب المشاورة وقد أثنى على المشاركين منهم أحمد عز وهند صبرى والتى وصف دورها بالمحورى الذى به العديد من النقلات، وأيضا هشام سليم، وإنجى المقدم، وهناك العديد من الوجوه الجديدة التى يراهن عليها أيضا فى المسلسل وسيكونوا مفاجأة فى رمضان هذا العام.

وعن الصعوبات التى واجهته أثناء التصوير قال إن مشاهد الأكشن وحتى أماكن التصوير كانت كثيرة جدا حيث تم التصوير على مدار عامين، والسفر والتصوير فى فترة الكورونا كان أمرا صعبا.

ويقول علاء إنه كان يدرك ويعلم جيدا بأن المسلسل يعرض عمل جهاز المخابرات المصرية فى الوقت الراهن، ولذلك فالعمل سيكون محط الأنظار فى العالم وليس فقط فى نطاق محلى، لأن هذا النوع من الدراما يكون له أهداف أخرى.

ولم ينكر بأنه رغم السعادة التى شعر بها لتقديمه هذا العمل لكنه كان قلقا لكونه يقدم عملا مرتبطا بملف من المخابرات فهو بالتأكيد وضعه تحت ضغط رغم حماسه لتقديم مسلسل يحمل قيمة وتقدم رسالة مهمة للجمهور.

وحول إن كان من الممكن أن يقدم تجربة جديدة مشابهة قال إنه بكل تأكيد يتمنى لكن بعد استراحة لأن العمل استغرق عامين، ولكنه لا يمكنه أن يرفض مهما كانت الظروف رغم قسوة التجربة وكونها شاقة من الناحية الذهنية والجسدية.

وفى النهاية أكد أحمد علاء بأنه سعيد بالتجربة وتقديمه لمسلسل مشرف، وبأن ردود الأفعال عن التصوير فى المسلسل وبأنه أشبه بالسينمائى أسعده كثيرا، وعن المنافسة مع مسلسل «الاختيار 2» لكريم عبد العزيز قال إن المنافسة لصالح الجمهور بكل تأكيد وبأن الثنائى نجمان من العيار الثقيل.

أخبار تهمك

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يوافق على رحيل "شريف" بشروط

منذ ساعتين و 36 دقيقة

كارتيرون يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ يوم

محمد عمارة يطلق تصريحا مثيرا بشأن رمضان صبحي

منذ 35 دقيقة

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ يوم

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 20 ساعة

ريال مدريد يمنح راموس مهلة جديدة لتجديد عقده

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

لابورتا يختار مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا اللاعب

منذ ساعة

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

منذ حوالي 9 ساعات

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:20 م

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

04:53 م

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

04:24 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

10:04 ص

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي