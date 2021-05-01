باهر دويدار: لم يكن هناك محاذير فى "هجمة مرتدة" ونحن فى معركة وعى

يراهن السيناريست والكاتب باهر دويدار هذا العام فى رمضان بمسلسل «هجمة مرتدة» والذى يقدم ملفات حقيقية بالمخابرات المصرية المعاصرة، ويقول دويدار فى حوار لـ «الفجر» طبيعة الموضوع تجعله تحديًا خاصة أن لدينا تجربتين سابقتين فى دراما الجاسوسية العربية هما «دموع فى عيون وقحة» و«رأفت الهجان» بأجزائه، بينما لم تحقق الأعمال التى قدمت بعدها نفس القدر من النجاح، وهو له علاقة بكونهما مشاريع قدمت طبيعة العمليات، وأخيرا صناع العمل، بالإضافة لأن قنوات العرض وقتها كانت محدودة جدا، وكل هذه الأشياء كانت حواجز أضعها أمامى قبل التفكير فى صناعة مشروع المسلسل، وبالتأكيد لا أحد يريد تقديم عمل يفشل،.





وأضاف بأنه وجد تقديم عملية فى المرحلة الزمنية السابقة سيجعله يوضع فى مأزق المقارنة، فكان لابد من تقديم عملية معاصرة، ليس فقط من أجل الخروج من دائرة المقارنة، ولكن الجمهور تشبع بآليات العمل المخابراتى فى مرحلة الخمسينيات والستينيات، فلم يعد أحد يرغب فى مشاهده اللاسلكى مثلا أو الحبر السرى، فهناك ثورة فى الاتصالات وتطور تكنولوجى حدث فى العالم والأمور تغيرت كثيرا. واستكمل حديثه بأنه بدأ يفكر فى كيفية تقديم عمل للمشاهد وكيف أصبحت الشغلانة حاليا، فتقديم عمل معاصر هو سلاح ذو حدين، لأن «العين هتكون عليها» فالمعركة معركة وعى، وهذا الهدف موجود فى أعمالى بداية من كلبش والاختيار وأخيرا هجمة مرتدة، وأتمنى أن يرى الناس فى العموم والشباب خاصة يكون لديه وعى بكيف تدار هذه الأمور، وبهذه الأعمال نرفع درجة وعيه بشكل المخاطر وتنكشف له الحقائق.



