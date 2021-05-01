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المفتي: ينبغي الاستعداد للعشر الأواخر من رمضان بالتوبة الصادقة (فيديو)

السبت 01/مايو/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، على ضرورة الاستعداد للعشر الأواخر من رمضان باطنًا بالتوبة الصادقة، وتخليص القلب من الشحناء والأحقاد، ويجتمع مع هذا حسن الظاهر بالتطهر والتطيب ولبس أحسن الثياب.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «كُتب عليكم الصيام» الذي يذاع على قناة صدى البلد، أنه ينبغي إحياء تلك الليالي بصنوف العبادات، وصلة الأرحام، وحُسن الْجِيرَةِ، والتوسعة على الأهل والأقارب، وكثرة الذكر، والاعتكاف، والتهجد، والدعاء والتضرع إلى الرءوف سبحانه، خاصة تكرار الدعاء المأثور: «اللهم إنك عفوٌّ تحب العفو فاعف عني»، حتى يغتنم المسلم ثوابها العظيم.

وناشد المفتي الجميع للإكثار من الدعاء للبلاد والعباد في تلك الأيام، وأن نلجأ إلى الله بأن يخرجنا من الضيق إلى السعة، ومن دائرة سخطه إلى دائرة رضاه، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن نسارع بالتوبة في هذه الأيام ونكثر من العمل الصالح من صلاة وذكر وصيام ودعاء وقراءة قرآن وصدقة، وكثرة النوافل وقيام الليل.

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