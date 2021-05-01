هل يجوز للمرأة تناول أدوية لقطع الحيض مؤقتًا لصيام شهر رمضان.. المفتي يجيب (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه لا مانع شرعًا للمرأة من تناول الدواء لقطع حيضها مؤقتًا لإدراك عبادة مؤقتة؛ كصوم رمضان.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "كُتب عليكم الصيام" الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن تناول المرأة الدواء لقطع حيضها يجب أن يكون بشرط أمن الضرر.



وتابع مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن ذلك يكون تحت إشراف طبيب ثقة متخصص، وإذا ارتفع الدم عنها فإنها تُعدُّ طاهرة.





