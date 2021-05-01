ياسمين رئيس تنجو من الزواج بالإكراه وسريّة ينتقم لها في ملوك الجدعنة



نجت فاتن حرفوش (ياسمين رئيس) من الزواج بـعنتر (وليد فواز) بالإكراه، فعندما جاءت اللحظة الحاسمة، رفض والدها أن يبيعها، كما أخبرها بأنه لم يصدق ما قيل عنها طوال هذه الفترة، ترجّته فاتن بأن يذبحها أو يتركها تخرج له حتى لا تجلب المصائب على البيت، ولكنه رفض تمامًا، ولم يسمح لها بالخروج.



وفي اللحظة نفسها، اجتمع من جديد سريّة (عمرو سعد) وسفينة (مصطفى شعبان) كي بنتقما لـحبيبة ونجلاء وعطية وفاتن من الرجل الذي كان سببًا في كل هذه المصائب، فضربوا عنتر ورجالته، وربطوه في وسط الحارة، وأخبروا أهل الحارة بالحقيقة، حتى تجمعوا عليه وضربوا وجاءت بسنت (فرح يوسف) وقتلته في قلبه.



ويُعرض مسلسل ملوك الجدعنة على قناة mbc مصر في تمام الساعة 1 ظهرًا و7 مساءً و12:30 منتصف الليل، وأيضًا على منصة شاهد vip.



ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.



ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، وتنتظر حاليًا إطلاق فيلمها قمر 14 قريبًا