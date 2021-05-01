كهربا يحصل على فرصة موسيماني الأخيرة أمام غزل المحلة

أعطى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لاعبه محمود كهربا فرصة أخيرة أمام غزل المحلة للعودة إلى مستواه المعهود.





فرصة كهربا الأخيرة في الأهلي





من جانبه حذر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لاعبه محمود عبد المنعم «كهربا» بسبب تراجع مستواه في المباريات التي شارك فيها منذ عودته من فترة الإيقاف، مشددا على أهمية عودته لمستواه في الفترة المقبلة.





وتحفظ بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من أداء كهربا والفردية التي يتبعها في المباريات، بجانب الفرص التي أهدرها خلال المواجهات الأخيرة في الدوري المصري.





وأكد المدرب الجنوب إفريقي لمحمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أنه سيمنحه فرصة أخيرة في المباراة المقبلة أمام غزل المحلة.





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، أمام غزل المحلة مساء الاثنين المقبل ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري.