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نوال الزغبي تعود بمينى ألبوم مع روتانا

السبت 01/مايو/2021 - 08:00 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
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قررت الفنانة نوال الزغبى إصدار مينى ألبوم يتضمن 4 أغنيات، ليتم طرحه بعد عيد الفطر القادم، واختارت نوال أغنيتين باللهجة المصرية، وواحدة باللهجة اللبنانية، وثالثة باللهجة الخليجية على أن يكون الألبوم من إنتاج شركة روتانا، والأغنية المصرية ستكون بعنوان «بكلم خيالى»، وهى من كلمات صلاح الكردى وتوزيع ريمى مراد وإنتاج روتانا، والأغنية الثانية بعنوان «أسعد لحظة» من كلمات ملاك عادل، وألحان مصطفى العسال وتوزيع إلهامى دهيمة.

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