المفتي: إذا غلب القيءُ المرأة الحامل فالصيام صحيح ولا قضاء عليها (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه إذا غلب القيءُ الصائمَ من غير تسبُّبٍ منه فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه أما مَنْ تَعَمَّدَ القيء وهو مُخْتارٌ ذاكِرٌ لصومه فإن صومَه يفسد.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «كُتب عليكم الصيام» الذي يذاع على قناة صدى البلد، إنه إذا حدثت تقيؤ للحامل في رمضان إذا غلب القيءُ الصائمَ من غير تسبُّبٍ منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه.



وتابع شوقي علام مفتي الجمهورية، أن مَنْ تَعَمَّدَ القيء وهو مُخْتارٌ ذاكِرٌ لصومه فإن صومَه يفسد، وعلى المرأة الحامل أن ترجع للطبيب لمعرفة مدى تأثير الصوم على الحمل.





