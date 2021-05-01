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نانسي تحضر مفاجأة لجمهورها مع أنغامى
السبت 01/مايو/2021 - 08:03 م
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الفنانة ناسى عجرم اقتربت من الكشف عن مفاجأتها الجديدة التى تحضرها لجمهورها، وقررت نانسى إصدار ألبوم غنائى جديد، وأنجزت بالفعل أغنيتين منه باللهجة المصرية سيطرحان تباعاً فى موسم عيد الفطر المبارك، لكنها فى الوقت ذاته أكدت أنها لن تصور أى كليبات وستكتفى بالفيديوهات الخاصة بمواقع ومنصات التواصل الاجتماعى.
نانسى نشرت أيضاً صورة تجمعها بفريق عملها الخاص ومسئولة عن شركة «أنغامى» لتنسيق الخطة الواجب اتباعها.
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