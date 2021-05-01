خبيرة تغذية: الخضراوات تزيد من قوة الجهاز المناعي (فيديو)

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن النوم بعد الإفطار في رمضان خطأ للغاية، ولا بد من القيام بصلاة التراوح أو القيام بأي حركة، والإكثار من تناول الخضار، لتقوية الجهاز المناعي.



وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنه لا يوجد طعام ممنوع، ولكن يجب تناول كميات صغيرة من كافة أنواع الأطعمة، معقبة: "أنا أميل لمدرسة النوعيات وليس الكميات".



ولفتت إلى أن ألياف البيسليوم تزيد من الإحساس بالعطش، وتناوله بعد الإفطار يؤدي إلى تناول الكثير من المياه، وهذا يعوض الإحساس بالعطش أثناء الصيام، خلاف أن هذه الألياف تتمدد في البطن مع شرب المياه، مما يقلل من تناول الوجبات.



