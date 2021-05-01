الفوضية الأوروبية تغرم ثلاث مصارف كبير 28 مليون يورو

أنزلت المفوضية الأوروبية غرامة بلغ مجموعها 28.5 مليون يورو ضد ثلاثة مصارف كبرى، هي المصرف السويسري الثاني ”كريدي سويس”، والفرنسي ”كريدي أجريكول” و”بنك أوف أمريكا، ميريل لينش” تواطؤهم عدة أعوام ضمن تكتل لتزييف المنافسة في سوق السندات.

في التفصيل، تم تغريم مصرف ”كريدي سويس” 11.9 مليون يورو، و”بنك أوف أمريكا، ميريل لينش” 12.6 مليون يورو، و”كريدي أجريكول” بما يقرب من أربعة ملايين يورو. وقد نجا مصرف ”دويتشه بانك” من الغرامة لقيامه بالتبليغ عن المخالفات في هذه القضية بشكل استباقي، ما يسمح له، بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، الاستفادة من رحمة بروكسل.

المصرف الألماني الأول ”دويتشه بانك”، كان أيضا متورطا في هذا التكتل (الكارتل)، لكن بسبب كشفه القضية لهيئة مراقبة المصارف الأوروبية، لم يخضع لغرامة تم تقديرها بـ21.5 مليون يورو. ويمكن للمفوضية الأوربية، حسب قوانينها أن تفرض غرامات تصل إلى 10 في المائة من العائد السنوي لكل مصرف في حالة تشكيله أو مشاركته في تكتل.

بدأ تحقيق المفوضية الأوروبية في آب (أغسطس) 2015 لكن لم يتم تحديد التواريخ التي حدث فيها هذا التكتل. غير أن حيثيات العقوبة تؤكد أنه منذ 2005 وحتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2015، تآمر المدعى عليهم فيما بينهم لتثبيت أسعار السندات أو زيادتها أو تخفيضها أو الحفاظ عليها أو استقرارها أو التحكم فيها أو إعادة زيادتها بشكل غير معقول. تم ذلك من أجل زيادة أرباح بعض أو كل المدعى عليهم على حساب المصارف الأخرى وعملائها.