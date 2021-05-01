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خبيرة تغذية: معدل حرق الدهون لدى الرجل أعلى من المرأة لهذا السبب

السبت 01/مايو/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الشخص الذي يعاني من السمنة في منطقة البطن، يعاني من الشخير الحميد، خاصة وأن الخلايا الدهنية تضغط على الجهاز التنفسي إلى حد كبير.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنه لا يوجد مكمل غذائي أو مادة عشبية واحدة تصلح لكل مرضى السمنة، ولكل الفئات العمرية، فمن يعاني من ضغط مرتفع له كورس علاج يختلف عن الشخص الذي لا يعاني من الضغط المرتفع.

وأضافت أن أعلى معدل حرق للدهون للإنسان يكون في الطفولة، وفي العشرين ينتظم الحرق، وبعد الثلاثين بالنسبة للمرأة يقل معدل الحرق، أما الرجل فمعدل الحرق على مدار العمر يكون أفضل من السيدة، نظرًا لان الكتلة العضلية لديه أعلى من السيدة.

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