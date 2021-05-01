النيابة تنتقل لمسرح جريمة مقتل شاب على يد صديقه بحلوان

أنتقلت نيابة حوادث حلوان الكلية، إلي مسرح جريمة قتل شاب علي يد صديقه بسبب الخلاف علي ثمن هاتف محمول، لإجراء المعاينة التصويرية.



بدأت الواقعة عندما تلقي المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفي العام، باستقبال جثة المدعو "يوسف عيسوي"، 20 سنة، مصاب بطلق ناري.





وعلي الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد أحمد الدالي، معاون مباحث حلوان، لموقع الحادث وبعمل التحريات تبين ان وراء ارتكاب الواقعة المدعو" أحمد سالم"، وشهرته أبو حلاوة، 33 سنة.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت مباحث حلوان من ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتبين انه فرد خرطوش محلي الصنع، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.