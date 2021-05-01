حورية فرغلي تعود لمصر خلال أيام

حورية فرغلى ستخضع لعملية جراحية رابعة هى الأخيرة بعد يومين، وبعدها سيخبرها الطبيب متى ستتمكن من ركوب الطائرة والعودة إلى مصر، وسيكون هذا فى غضون 10 أيام، وطمأنت حورية جمهورها عليها وعلى صحتها وأكدت أنها بخير، وأنها كانت تتمنى التواجد فى مصر خلال شهر رمضان، يذكر أن حورية فرغلى تتواجد منذ فترة فى ولاية شيكاغو الأمريكية، حيث أجرت 3 عمليات جراحية فى أنفها، لتنهى معاناة دامت لسنوات وتسببت فى حالتها النفسية السيئة.