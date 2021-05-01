Advertisements

حورية فرغلي تعود لمصر خلال أيام

السبت 01/مايو/2021 - 08:16 م
حورية فرغلي
حورية فرغلي
Advertisements
حورية فرغلى ستخضع لعملية جراحية رابعة هى الأخيرة بعد يومين، وبعدها سيخبرها الطبيب متى ستتمكن من ركوب الطائرة والعودة إلى مصر، وسيكون هذا فى غضون 10 أيام، وطمأنت حورية جمهورها عليها وعلى صحتها وأكدت أنها بخير، وأنها كانت تتمنى التواجد فى مصر خلال شهر رمضان، يذكر أن حورية فرغلى تتواجد منذ فترة فى ولاية شيكاغو الأمريكية، حيث أجرت 3 عمليات جراحية فى أنفها، لتنهى معاناة دامت لسنوات وتسببت فى حالتها النفسية السيئة.

أخبار تهمك

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ يوم

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ يوم

"التنمية المحلية" تعلن مواعيد فتح وغلق المحال خلال أعياد شم النسيم (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

لابورتا يختار مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل "شريف" بشروط

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 11 ساعة

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

منذ ساعتين و 29 دقيقة

كارتيرون يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ حوالي 15 ساعة

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 21 ساعة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ يومين

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا اللاعب

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:20 م

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

04:53 م

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

04:24 م

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

10:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي