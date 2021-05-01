الأزهري: سيدنا عمر بن الخطاب أول من أعطى فقراء أهل الذمة من بيت مال المسلمين (فيديو)

قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشئون الدينية، إن سيدنا عمر بن الخطاب هو أول من أعطى فقراء أهل الذمة من بيت مال المسلمين، مؤكدًا أنه بذلك يكون قد أسس لفكرة المواطنة.



وأضاف "الأزهري" في حواره ببرنامج "رجال حول الرسول" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إنه في بداية الدولة الإسلامية كان هناك رسوم مفروضة على أهل الذمة كان يأخذها المسلمين من أجل حمايتهم ومشاركتهم في الوطن.



وتابع "سيدنا عمر بن الخطاب عندما كان يقوم بتفقد الرعية وجد رجلًا فقيرًا من الشيبان من أهل الكتاب وهو يطرق أبواب الناس، فقال إذا كنا أخذنا الجزية في شبابك فعلينا أن نفرض له من بيت مال المسلمين، وكان هذا بمثابة ضمان اجتماعي المعمول به حاليًا قبل أن يتم تطبيق مبدأ المواطنة ويصبح المسلم والمسيحي لهما نفس الحقوق والواجبات في الدولة".





