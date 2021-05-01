الليلة في "المواجهة".. ابنة يحيى حقي تكشف كواليس تحذيره من التيارات المتطرفة





تستضيف الإعلامية ريهام السهلي، الكاتبة نهى حقي الابنة الوحيدة للأديب الراحل يحيى حقي، الليلة، في برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز.



تتحدث "نهى" خلال اللقاء عن أهم المحطات في حياة والدها. وتكشف العديد من الأسرار حول طقوس وعادات الأديب الراحل خلال الكتابة والتأليف، وأسباب توقيعه على مقالاته وأعماله بأسماء مستعارة، فضلا عن تحذيره المبكر من خطورة التيارات الدينية المتشددة.



يذكر أن برنامج "المواجهة" يترأس تحرير الكاتب الصحفي عبد اللطيف حامد؛ ويذاع من الجمعة إلى الثلاثاء، في تمام الساعة 12 منتصف الليل خلال شهر رمضان، عبر قناة إكسترا نيوز.