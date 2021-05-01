الأربعاء.. وزيرة الثقافة تكرم أسر الشهداء بإحتفالية ينظمها المركز القومي للسينما







في إطار اهتمام وزارة الثقافة بإحياء ذكري الشهداء وإبراز دورهم البطولي للدفاع عن الوطن وتدعيم فكر الأجيال القادمة بأهمية دور هؤلاء الأبطال وأن يظلوا دائمآ في أذهاننا جميعآ.





تقوم معالي وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم بتكريم مجموعة من أسر شهداءنا الأبرار من الجيش والشرطة وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق ٥ مايو بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية في تمام التاسعة والنصف مساء.





يأتي ذلك ضمن إحتفالية ينظمها المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" ويتم خلالها عرض الفيلم التسجيلى " الشهيد " للمخرج عاطف شكري " والذي يتناول خلاله قصص إنسانية للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.

كما تتناول أحداثه كتاب «حكايات الولاد والارض» للكاتب محمد نبيل، الذي يروي حكاية 18 شهيدا من شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية في حربهم ضد الإرهاب والتطرف.





يعد" الشهيد" محاولة لتوثيق حكايات الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن وضمانا لأمنه وإستقراره. كما يقوم بالاقتراب من بعض الجوانب الإنسانية والوطنية في حياة الأبطال وكيف أنهم عاشوا يدافعون عن أمن الوطن ونالوا في النهاية أعظم وسام وأعز لقب وهو الشهيد.



ومن جانبها سوف تقوم "عبد الدايم" بتسليم دروع التكريم لكل من أمهات الشهداء المقدم شريف محمد عمر، الرائد شرطة محمد أنور جمعة، عريف عماد أمير رشدي.





يذكر أن الفعاليات تقام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ علي أقصي درجات الأمن والسلامة الممكنة لكل المشاركين والضيوف مع الإلتزام بإرتداء الكمامات الطبية داخل القاعة.