أرباح سيئة السمعة.. نص أقوال حنين حسام فى قضية تسهيل الدعارة والاتجار بالبشر

أنا متعاقدة "إلكترونيا" مع شركة "لايكي" لعمل 20 فيديو فى الشهر مقابل 400 دولار





حصلت «الفجر» على نص تحقيقات النيابة العامة فى القضية المتهم فيها فتاة التيك توك «حنين حسام» بالاتجار بالبشر وتسهيل الدعارة، وفيما يلى النص الكامل لأقوال المتهمة.





■ ما اسمك وسنك؟





حنين حسام عبدالقادر.. 20 سنة.. طالبة جامعية بكلية آثار جامعة القاهرة.





■ ما الذى حدث وما أوجه دفاعك ودفوعك؟





بداية الموضوع إن شركة «لايكى» أنا بشتغل معاها بقالى سنتين، وفى بينا عقد إلكترونى مضمونه أن الشركة بتطلب منى فيه إن أنا أعمل عشرين فيديو فى الشهر وأشيره على تطبيق لايكى، والفيديوهات بتبقى عبارة عن أن أنا بغنى على الأغنية عادى وبرفق الهاشتاج الخاص «بلايكى» فى مقابل إنى بأخد 400 دولار، وأنا فعلا ملتزمة معاهم بكده بقالى سنتين وباخد المبلغ ده.. وممكن يقل وممكن يكتر حسب اختيارهم للفيديوهات.





وبعد كدة طلب منى كل من «محمد علاء» و«محمد زكى» وهما شغالين فى شركة «لايكى» والقائمين على إدارتها إنى أعمل إعلان على «الإنستجرام» بتاعى أنزل فيه فيديو وأقول فيه الى هما قالولى عليه بالظبط، إن هما كانوا عايزين مجموعة من البنات عشان يشتغلوا مذيعات فى شركة «لايكى»، وأنا فى الفيديو ده كنت بتكلم على مضمونه فى قمة الأدب، وفى ناس كثيرة عشان أنا عندى متابعين كتير اقتصوا أجزاء من الفيديو وغير مكتملة واتفسرت بمحتوى وحش خارج عن الآداب، ومش ده اللى أنا قلته لو اتسمع كل الفيديو.





وأنا كنت بقول فى الفيديو إنى محتاجة بنات أكبر من 18 سنة عشان يكون معاهم بطاقتهم وتتوثق فى الشغل فى شركة «لايكى» وينزل لها الفلوس عن طريق حسابها فى البنك لو ليها حساب أو البطاقة بتاعتها عن طريق البريد لو ملهاش حساب، وأنا مجرد بس عملت الإعلان اللى كلفتنى بيه شركة «لايكى» وميخصنيش حاجة تانية خالص، أنا فاهمة الإجراءات اللى بيعملوها بعد كده بس أنا دورى يقتصر على الإعلان.





■ وما هذه الإجراءات؟





الإجراءات إن البنت اللى عايزه تخش على «لايكى» تفتح «لايف» فى ساعة إدارة «لايكى» هى اللى بتحددها عشان الإدارة هى بتشوف وتختار، والبنت بتقدم نفسها وبتعرفهم على موهبتها سواء بتغنى أو بتطبخ أو بترسم أو أى حاجات أخرى، وفى آخر ساعة اللايف الإدارة بتقولها اتقبلتى أو اترفضتى، ولو قلت بتأخد البطاقة و«الأى دى» بتاعها عشان تستخدمها، وبعد كدة بيدخلوها فى جروب فيه إدارة «لايكى» للبنات اللى قبلت علشان يعرفوهم المفروض يعملوا إيه فى مقابل مرتبات مقابل التارجت اللى بيحصلوا عليه.





■ وهل تقاضيت أموالاً مقابل الإعلان؟





نعم 3 آلاف جنيه ونزل على حسابى فى بنك مصر.





■ ما طبيعة واختصاصات شركة لايكى وأين مقرها تحديدا؟





مقرها فى الصين، وهى شركة مختصة فى الفيديوهات القصيرة بتخلى المشاهير تعملها فى مقابل مادى.





■ وهل معك نسخة من العقد الإلكترونى مع شركة «لايكى».. وما كيفية تحرير العقد؟





مش معايا دلوقتى، ومديرة شركة «لايكى» اسمها «مارجن» وهى صينية الجنسية وتواصلت معايا على الانستجرام ودخلتنى فى جروب اسمه «لايكى» وبعتت لى العقد الالكترونى على ايميل الجروب مكتوب وناقص بس على الإمضاء، والعقد موجود على الحساب بس اتسرق من فترة وعملت محضر.





■ وما المنفعة التى تعود على الشركة من الفيديوهات؟





لما انزل فيديوهات على تطبيق «لايكى» نسبة المشاهدة بتزيد وبيساعد فى شهرتهم وبالتالى هما بيستفادوا من شهرتهم دى وهم أكيد بيستفيدوا فلوس.





■ وما مضمون تلك الفيديوهات؟





هى فيديوهات إنى بغنى على أغنية أو فيديوهات كوميدى أو تمثيلية وبيكون مدتها من 15 إلى 30 ثانية بالكثير، وكل متابعينى أطفال وشباب.





■ ومن القائمين على إدارة شركة «لايكى»؟





القائمون على إدارة الشركة 7 أشخاص منهم اثنين مصريين و5 صينيين.





■ أين قمت بتنفيذ ذلك الإعلان؟





فى بيتى فى الساحل.





■ وما الشروط التى تطلبتها الشركة منك فى البنات التى تعمل كمذيعات؟





يكون عندها مواهب زى الطبخ والعزف والغنا، وأسلوب حوارى كويس ويكون عمرهم فوق 18 سنة ويكون عندهم نت كويس وإضاءة كويسة.





■ ما سبب استخدامك فى بداية مقطع الفيديو عبارة «أنا عارفة إن قعدتنا فى البيت جت بالخراب علينا وعارفة إن ناس كتير أوى أشغالها اتعطلت وعارفة إن ناس كثير عندها مشاكل مادية» وربطك بذلك بالإعلان الذى قمت بنشره؟





أنا مكنش قصدى حاجة غلط وأنا مش شايفة اللى قلته فيه حاجة غلط وأنا وجهة نظرى إنى بعمل كدة مجرد إعلان بساعد بيه الناس.





■ قررت بمقطع الفيديو نصا «أنا عملت وكالة على لايكى» فما طبيعة تلك الوكالة؟





لأ أنا معملتش وكالة على «لايكى» ولا عندى سجل تجارى ولا سجل ضريبى، وقلت كدة للدعاية وبس.





■ قررتى بمقطع الفيديو بأنه من الممكن حصول الفئة التى تستهدفينها من البنات على مبالغ تتراوح ما بين 36 دولارًا إلى 3 آلاف دولار.. فما طبيعة النشاط المطلوب من تلك البنات للحصول على تلك المبالغ؟





على أساس المحتوى اللى بتقدمه البنت، وهى البنت بتبقى فاتحة لايف والناس بتدعمها.





■ هل لديك ثمة تحويلات بنكية أخرى بينك وبين شركة «لايكى»؟





أيوة عشان أنا قلت إن فيه عقد ما بينا بقاله سنتين وبيتم التحويل على حسابى فى بنك مصر.





■ ما المبالغ التى تم تحويلها لك؟





مش متذكرة.





■ تم عرض 6ورقات بتحويلات بنكية على المتهمة وسؤالها: هل تلك التحويلات خاصة بك ومن الذى قام بها؟





أيوة.. من شركة «لايكى» و«لاين لايف» والأخيرة شركة خاصة بالمشاهير بس.





■ ما سبب تحويل هذه الأموال لك؟





علشان أنا بعمل ليهم فيديوهات خاصة باسم شركتهم ومجرد إنى بس بغنى ورا الأغنية بنظام «التيك توك».





■ ما كيفية تواصلك مع شركة «لايكى» وتلقى التعليمات؟





من خلال جروبات على «الواتس آب» عندى أو من خلال الشات أو من خلال الاتصال بيا وتحديد الهاشتاجات ونوعيات الفيديوهات المطلوبة.





■ أنت متهمة بتحريض الفتيات على الدعارة من خلال تواصلهن معك ويرسلن صورهن ويعرضن أنفسهن عليك للاختيار بينهن للظهور على حسابك بالتطبيق المشار إليه؟





حسبى الله ونعم الوكيل، وأنا فيديوهاتى مفيهاش أى تحريض أو إغراء أو لبس مخل وكل الكلام دة ملوش أى أساس من الصحة.





■ أنت متهمة بالإعلان عن طريق حسابات على شبكة المعلومات دعوة تتضمن لفت الأنظار إلى الدعارة؟





الكلام ده محصلش.





■ أنت متهمة بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى بأن قمت بإنشاء حسابات على شبكة المعلومات تتضمن الدعوة لعقد لقاءات مخلة بالآداب بين مشتركى تلك الحسابات؟





الكلام ده محصلش.





■ أنتى متهمة بإنشاء وإدارة واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات يهدف إلى ارتكاب الجريمة المذكورة؟



