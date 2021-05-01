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عاجل - محمد شريف يوجه رسالة خاصة إلى نجم الأهلي

السبت 01/مايو/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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رد محمد شريف على اعتذار مروان محسن له، وذلك عقب تصريحات والد مهاجم الأهلي الذي هاجم فيها محمد شريف مدافعًا عن نجله مروان، ونشر شريف صورة عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" جمعته بمروان محسن وعلق عليه: ابن البلد أخويا.

كان مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، قد اعتذر عن التصريحات التي أدلى بها والده عبر إذاعة الشباب والرياضة، حيث أكد على أن الكثيرين يتصيدون الأخطاء لمروان محسن، خاصة وأن محمد شريف مهاجم الأهلي لم يقدم أي شئ في مباراة الدونة الماضية التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وكتب مروان محسن عبر حسابه الشخصي على انستجرام :" لم يكن لدي أي فكرة عن ما قاله والدي وفوجئت به اليوم، محمد شريف من أفضل المهاجمين في مصر حاليا وشهادتي فيه مجروحة، أنا بعتذرله وبعتذر لكل زمايلي عن أي كلمة بتصدر من والدي".

أضاف :"وأرجو من الإعلاميين والصحفيين عدم استغلال هذا لصالحهم وأي حد عنده مشكلة معايا يتواصل معايا عن طريق النادي وأرجو عدم محاولة التواصل مع أي شخص من عائلتي مرة أخر..شكراً".

وكان قد أكد الدكتور ثروت والد مروان محسن مهاجم الأهلى ومنتخب مصر أن نجله لابد أن يعود للتشكيل الأساسى للمارد الأحمر بعد الأداء الهزيل لمحمد شريف أمام الجونة بالأمس.

وقال ثروت محسن فى مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر إذاعة الشباب والرياضة، "مشفتش ابنى من أول رمضان بسبب المباريات والمعسكرات، وهو الفترة الأخيرة بيشارك كبديل فى المباريات ".

وأضاف والد مروان محسن، "إعلان ابنى ظريف ومفيهوش مشكلة، وليه جزء ثان سوف يذاع قريباً، ومروان لا يشارك والناس بتشوف مهاجمى الأهلى بيضيعوا فرص حالياً محدش بيتكلم ليه، مروان لما بينزل مش بيغلط وبيلعب كويس يبقى لازم ياخد فرصة من البداية".

وتابع والد مروان محسن، "عدم مشاركة مروان فى المباريات الأخيرة بشكل أساسى يرجع لوجهة نظر الجهاز الفني، ومستوى الاهلى امام الجونة لم يكن جيداً ، عارف أن الإصابات وضغط المباريات السبب، بس بعض اللاعيبة معملوش حاجة مثلا محمد شريف عمل ايه امبارح ".

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