تعرف على تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري









أعلن حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تشكيل الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي بالدوري.





ويحل الإسماعيلي ضيفاً على نظيره الإنتاج الحربي في التاسعة والنصف مساء اليوم، على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وضم التشكيل كلا من:





حراسة المرمى: محمد فوزي





خط الدفاع: محمد هاشم - محمد عمار - مصطفى فارس - مروان الصحراوي





خط الوسط: محمد صادق - محمد حسن - محمد عادل - احمد مصطفى - احمد مدبولي.





خط الهجوم: شكري نجيب.



