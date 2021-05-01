Advertisements

نجم عربي يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري التركي بشهر أبريل

السبت 01/مايو/2021 - 08:31 م
رشيد غزال
رشيد غزال
وكالات
Advertisements
نجح المهاجم الدولي الجزائري، رشيد غزال، نجم نادي بشكتاش، في الحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، لشهر أبريل الماضي، نظير المردود الكبير الذي قدمه بقميص ناديه.

وخاض غزال، خريج أكاديمية نادي أولمبيك ليون الفرنسي، ست مباريات كاملة في الدوري التركي في شهر أبريل، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ثلاثة أخرى، ما جعله يتوج بجائزة أفضل لاعب دون منازع.

وساهم النجم الجزائري في تربع فريقه على عرش صدارة الدوري "السوبر ليغ" الوصول إلى نهائي كأس تركيا.

وأحرز غزال 5 أهداف في الموسم الحالي، لإضافة إلى 18 تمريرة حاسمة، محطما بذلك الرقم القياسي السابق لعدد التمريرات الحاسمة في الدوري التركي، والذي كان مسجلا باسم النجم الهولندي ويسلي شنايدر مع غلطة سراي في الموسم (2016-2017) برصيد 15 تمريرة.

وانضم رشيد غزال لاعب منتخب الجزائر، خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي إلى صفوف بشكتاش على سبيل الإعارة لعام واحد، قادما من نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة رشيد غزال الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ يومين

الأهلي يوافق على رحيل "شريف" بشروط

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا اللاعب

منذ أقل من ساعتين

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ يوم

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 21 ساعة

"التنمية المحلية" تعلن مواعيد فتح وغلق المحال خلال أعياد شم النسيم (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ حوالي 15 ساعة

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

لابورتا يختار مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ يوم

موضوعات متعلقة

رسميا.. ليستر سيتي يضم رشيد غزال 4 مواسم

7 معلومات لا تعرفها عن رشيد غزال نجم ليستر سيتي

صلاح لـ "تريزيجيه": في انتظارك تفرحنا النهاردة

محمد صلاح يتوج بجائزة لاعب الشهر في ليفربول

شنايدر يعتزل كرة القدم

تعرف على مباريات محمد النني المقبلة مع بشكتاش التركي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:20 م

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

04:53 م

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

04:24 م

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

10:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي