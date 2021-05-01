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بمناسبة عيد العمال ..هشام توفيق: حريصون على حقوق العامل وتنمية مهارته

السبت 01/مايو/2021 - 08:31 م
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال
الفجر الاقتصادي
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تقدم  هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بخالص التهاني لجميع عمال مصر وخاصة عمال شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، بمناسبة عيد العمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام.

وقد أعرب السيد الوزير عن تقديره واحترامه لجهود العاملين بشركات قطاع الأعمال العام ودورهم في دفع مسيرة الإنتاج والبناء والتنمية، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا.

كما أكد حرص الوزارة على الحفاظ على حقوق العاملين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، حيث إنهم يمثلون ثروة حقيقة، وإيمانا بأهمية دور العنصر البشري الرئيسي في عملية الإصلاح والتطوير التي تتبناها الوزارة في الشركات التابعة لها، والتي تشمل أيضا تطوير شامل في منظومة العمل.

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