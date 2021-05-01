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كشري يعلن تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

السبت 01/مايو/2021 - 08:33 م
احمد كشري
احمد كشري
ولاء حسني
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي بقيادة أحمد كشري تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي بالدوري.

ويستضيف الإنتاج الحربي نظيره الإسماعيلي في التاسعة والنصف مساء اليوم على ملعب ستاد السلام ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وضم تشكيل الإنتاج الحربي كلا من:

حراسة المرمى: أحمد يحيى

خط الدفاع: على فتحي - معاذ الحناوي - محمد بازوكا - أحمد علي

خط الوسط: محمد سوستة - حميد ماو - محمد رمضان - مصطفى البدري

خط الهجوم: عبد الرحمن شيكا - امادو نياس

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