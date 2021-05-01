موسيماني يطالب طبيب الأهلي بحسم موقف أيمن أشرف

طالب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، بحسم موقف أيمن أشرف مدافع الفريق بعد إصابته، قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري العام.





وغاب أيمن أشرف عن مواجهة الجونة الأخيرة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، والتي أقيمت مساء أمس على ملعب الأهلي والسلام، لحساب الجولة السادسة عشر.





ولم يتضح موقف أيمن أشرف من العودة لقائمة الفريق، حيث تقرر أن يخضع اللاعب لفحص في ركبته التي عاني فيها من الخشونة وفي حالة تعافيه تماما سيتم الاستعانة به في مباراة المحلة، المقبلة.





ومن المنتظر أن يواجه الأهلي نظيره غزل المحلة، مساء يوم الإثنين المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



