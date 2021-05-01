تفاصيل انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة

التشغيل التجريبى للمبانى الحكومية فى أغسطس وبداية العمل من أكتوبر





الحى الحكومى يضم 10 مجمعات وزارية.. تستوعب 51.5 ألف موظف





تستعد أجهزة الدولة بكافة إدارتها لإعلان الجمهورية الثانية، بانتقال موظفيها إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الربع الأخير من العام الجارى، ونقل كافة الوزارات إليها من خلال خطة محكمة وضعها جهاز التنظيم والإدارة، حيث من المقرر بدء التشغيل التجريبى للمبانى الحكومية بداية من أغسطس المقبل من خلال عدد من الموظفين سيتم نقلهم تباعًا، للتأكد من توافر الاحتياجات المختلفة بكل المبانى، على أن يبدأ العمل فى أكتوبر.





ومن المقرر أن يضم الحى الحكومى 10 مجمعات وزارية، بإجمالى 34 مبنى وزاريا، لاستيعاب نحو 51.5 ألف موظف، إلى جانب مبنى رئاسة مجلس الوزراء، وبلغ عدد الموظفين المرشحين للانتقال بلغ حتى الآن 40 ألفا و177 موظفا ويتولى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتقييم الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.





ووضعت الدولة خطة تخدم خطوة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وهى القطار الكهربائى الذى سيربط بين مدينتى السلام والعاشر من رمضان مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة بمسار يصل طوله إلى 101 كم، مقسمة على 4 مراحل، بإجمالى 16 محطة. إلى جانب سرعة تنفيذ محطات المرحلتين الأولى والثانية، وكبارى القطار الكهربائى، وكبارى السيارات، وأنفاق القطار الكهربائى، والمسار والأسوار والورشة، وكذلك موقف الوحدات المتحركة، والتى سيصل عددها إلى 22 قطاراً تخدم المشروع.





وتمهيد وتشغيل الطريق الدائرى الأوسطى، والصحراوى الغربى، والدائرى الإقليمى، وطريق القاهرة السويس، والقاهرة الإسماعيلية الصحراوى، وطريق القطامية العين السخنة، وغيرها بالإضافة إلى مخطط ربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بعدد 16 حزمة من وسائل النقل الجماعى المينى باص.





الموظفون خضعوا لعدة اختبارات منها اختبار فى اللغتين العربية والإنجليزية إلى جانب اختبار الجدارات السلوكية واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلى بالإضافة إلى أن جميع الاختبارات وأعمال التقييم تتم إلكترونياً بدون أى تدخل بشرى.



