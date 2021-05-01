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بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل برقية تهنئة من وزير الداخلية

السبت 01/مايو/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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استقبل صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برقية تهنئة من سيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة عيد القيامة المجيد. وجاء بها:

بمناسبة عيد القيامة المجيد أود أن أؤكد لكم وطائفة الأقباط الكاثوليك.. عن مكنون اعتزازى وعظيم أمنياتى راجيًا استمرار مأمول التواصل والترابط بين النسيج الوطنى المصرى.. لنستكمل فى تلاحم تعجز عن وصفه الكلمات مسيرة وطن جسد للإنسانية على مر التاريخ قيم السمو والحضارة والإنماء.. وكل عام وأنتم بخير.

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