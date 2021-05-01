أول تعليق من بيرلو بشأن مستقبله مع يوفنتوس

يصر أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس على أنه لم يتأثر بتكهنات بشأن مستقبله قبل زيارة حاسمة إلى أودينيزي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم غدا الأحد.





وذكرت وسائل إعلام إيطالية هذا الأسبوع أن مدرب يوفنتوس السابق ماسيمليانو أليغري مرشح للعودة في نهاية الموسم عقب موسم مخيب للفريق القادم من تورينو.





وأبلغ بيرلو الصحفيين اليوم السبت "أنا على ما يرام، تحدثت مع ملاك النادي أمس، وهو ما يحدث غالبا وليست أول مرة. تحدثنا قليلا عن كل شيء. أنا هادئ بشأن وظيفتي. أتطلع للحاضر. أنا مدرب يوفنتوس وسعيد بالوجود هنا. أشعر بالهدوء والتركيز على ما يجب أن أفعله. يجب قيادة هذا الفريق إلى دوري أبطال أوروبا ومحاولة الفوز بكأس إيطاليا. أركز بشدة على ذلك وليس لدي الوقت لقراءة الصحف".





وخرج فريق المدرب بيرلو من دوري أبطال أوروبا أمام بورتو في دور الستة عشر ويواجه معركة للتأهل للبطولة الموسم المقبل.





والتعادل 1-1 مع فيورنتينا الأسبوع الماضي وضع يوفنتوس في المركز الرابع برصيد 66 نقطة متساويا مع نابولي صاحب المركز الثالث وميلان الخامس قبل رحلته لمواجهة أودينيزي صاحب المركز 11 غدا.





وفاز يوفنتوس باللقب اخر تسعة مواسم، لكن بيرلو اعترف بأن هدفه الحالي احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، والفوز على أتلانتا في نهائي كأس إيطاليا في 19 مايو ايار الحالي.





وقال بيرلو "تتبقى خمس مباريات وتساوي 15 نقطة بالإضافة إلى نهائي كأس إيطاليا. إنها لحظة حساسة وحاسمة ونحتاج لجمع النقاط للوصول إلى هدفنا بالتأهل لدوري الأبطال. كافة المباريات مهمة ونركز على مواجهة الغد أمام أودينيزي".



