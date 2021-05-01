Advertisements

أول تعليق من بيرلو بشأن مستقبله مع يوفنتوس

السبت 01/مايو/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
Advertisements
يصر أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس على أنه لم يتأثر بتكهنات بشأن مستقبله قبل زيارة حاسمة إلى أودينيزي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم غدا الأحد.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية هذا الأسبوع أن مدرب يوفنتوس السابق ماسيمليانو أليغري مرشح للعودة في نهاية الموسم عقب موسم مخيب للفريق القادم من تورينو.

وأبلغ بيرلو الصحفيين اليوم السبت "أنا على ما يرام، تحدثت مع ملاك النادي أمس، وهو ما يحدث غالبا وليست أول مرة. تحدثنا قليلا عن كل شيء. أنا هادئ بشأن وظيفتي. أتطلع للحاضر. أنا مدرب يوفنتوس وسعيد بالوجود هنا. أشعر بالهدوء والتركيز على ما يجب أن أفعله. يجب قيادة هذا الفريق إلى دوري أبطال أوروبا ومحاولة الفوز بكأس إيطاليا. أركز بشدة على ذلك وليس لدي الوقت لقراءة الصحف".

وخرج فريق المدرب بيرلو من دوري أبطال أوروبا أمام بورتو في دور الستة عشر ويواجه معركة للتأهل للبطولة الموسم المقبل.

والتعادل 1-1 مع فيورنتينا الأسبوع الماضي وضع يوفنتوس في المركز الرابع برصيد 66 نقطة متساويا مع نابولي صاحب المركز الثالث وميلان الخامس قبل رحلته لمواجهة أودينيزي صاحب المركز 11 غدا.

وفاز يوفنتوس باللقب اخر تسعة مواسم، لكن بيرلو اعترف بأن هدفه الحالي احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، والفوز على أتلانتا في نهائي كأس إيطاليا في 19 مايو ايار الحالي.

وقال بيرلو "تتبقى خمس مباريات وتساوي 15 نقطة بالإضافة إلى نهائي كأس إيطاليا. إنها لحظة حساسة وحاسمة ونحتاج لجمع النقاط للوصول إلى هدفنا بالتأهل لدوري الأبطال. كافة المباريات مهمة ونركز على مواجهة الغد أمام أودينيزي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس بيرلو أليجري

أخبار تهمك

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

منذ حوالي 3 ساعات

"التنمية المحلية" تعلن مواعيد فتح وغلق المحال خلال أعياد شم النسيم (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ حوالي 16 ساعة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل "شريف" بشروط

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا اللاعب

منذ ساعتين و 34 دقيقة

كارتيرون يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - محمد شريف يوجه رسالة خاصة إلى نجم الأهلي

منذ ساعة

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ يوم

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 22 ساعة

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ يوم

موضوعات متعلقة

يوفنتوس يودع كأس إيطاليا على يد أتلانتا

يوفنتوس على بعد خطوة من حسم الكالتشيو

صراع المراكز الأوروبية يشتعل في الدوري الإيطالي

رئيس يوفنتوس يدرس الإطاحة بـ"ساري".. ويحدد بديله

يوفنتوس يحسم الجدل حول مصير كريستيانو رونالدو

مستقبل بيرلو مع يوفنتوس مهدد بالفشل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:20 م

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

04:53 م

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

10:04 ص

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

04:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي