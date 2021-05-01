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موجز البرلمان| نواب "الشيوخ" يهنئون البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد.. وعمال مصر بمناسبة عيدهم

السبت 01/مايو/2021 - 09:03 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار - عبداللطيف هيبة
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نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:


"أبو شقة" يهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

تقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، ووكيل أول مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى قداسة البابا توا ضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأعرب «أبو شقة» عن عميق سعادته بالعلاقة المثالية التي تزداد رسوخًا عامًا بعد عام بين عنصري الأمة، مشددًا على أن تلك المناسبة التي ينتظرها الأقباط كل عام تمثل حدثًا فريدًا في العالم.

كما أعرب «أبو شقة» عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة خلاصًا للبشرية من مختلف ما يواجهها من محن، وعلى رأسها وباء «كورونا» الذي يضرب بشدة، مؤكدا أن العالم المسيحي يحتفل بعيد القيامة هذا العام في ظل أحداث وصعاب كبرى تواجه العالم لم يسبق للكوكب أن واجهها من قبل.

وتوجه «أبو شقة» بالتحية لأشقاء الوطن ومختلف أحباء السلام والداعين إليه في العالم سائلًا المولى عز وجل أن يخلص الأرض من عذاباتها.

وأعرب رئيس حزب الوفد عن أمله أن يكون العيد مناسبة للتفاؤل العميق وحسن الظن بالله في أن يدعمنا في مواصلة بناء مصر الحديثة ليجنى الشعب سائر أحلامه التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ يحرص على أن يحول الأحلام المؤجلة لحقائق على الأرض.


نائب بالشيوخ: عمال مصر هم القوة الضاربة للدولة المصرية في معركة البناء

هنأ النائب الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، الشعب المصري بمناسبة عيد العمال، قائلا: "إن عمال مصر المُخلصين الأوفياء هم القوة الضاربة للدولة المصرية في معركة البناء والتعمير لاستكمال خطة التنمية الشاملة".

وأضاف منظور، أن مصر دائمًا وأبدًا حريصة كل الحرص على دعم العمال وهو ما تُرجم في إصدار البرلمان لعدد كبير من التشريعات التي حافظت على حقوق العمال واستهدفت التصدي لكافة المُمارسات غير القانونية التي كان يواجهوها من قبل أصحاب الأعمال، وذلك من أجل توفير مظلة حماية للعمال، مُؤكدًا أن العمال في السنوات الأخيرة الماضية يبذلون قصارى جهدهم في إقامة العديد من المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية لنهضتها في كافة القطاعات وهو ما يفرض على عمال مصر الأوفياء مسؤوليات جسام في إنجاح تلك المشروعات كي ينعم المصريون بثمارها وتفتح آفاق التنمية.

كما أكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تقدم تحية احترام وتقدير لعمال مصر لما يقدموه من جهد بارز في دفع عجلة التنمية في البلاد.


نائب الوفد يهنئ عمال مصر ويطالب بالاهتمام بالتعليم الفني

تقدم المهندس حازم الجندي، عضو لجنه الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، بالتهنئة إلى عمال مصر، بمناسبة عيدهم، مشيرًا إلى أنهم الجنود المجهولون في معركة البناء والتعمير والتنمية التي تقوم بها الدولة المصرية.

وأوضح الجندي، أن عمال مصر هم أساس التنمية وطاقة مصر الساهرة التي عملت ليلًا ونهارًا في كافة المجالات وقطاعات الدولة من أجل دفع عجلة الإنتاج، مشيدا بتحملهم الفترة العصيبة التي تمر بها الدولة جراء جائحة فيروس كورونا ومواصلتهم للعمل بالمصانع والشركات والمشروعات القومية التي تخدم الدولة وعدم تخليهم عن القيام بدورهم تجاه وطنهم على أكمل وجه.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة تأهيل العمال وتدريبهم في مختلف المجالات على ضرورة التعامل مع الوسائل التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطور العلمي الذي أصبح العالم كله يتجه نحوه في الصناعة والزراعة والتجارة وكافة المجالات الأخرى، لافتًا إلى أن العمال في المصانع بحاجة إلى دورات تدريبية تأهيلية لتمكنهم للتعامل مع مستجدات العصر التي فرضتها التكنولوجيا.

وطالب المهندس حازم الجندي، بضرورة توجيه الاهتمام بالتعليم الفني، باعتباره عنصر أساسي في النهضة الصناعية، حيث إن الاهتمام بالتعليم الفني بمختلف أنواعه يخرج لنا جيلًا مؤهلا لسوق العمل، مما سيصب في النهاية في دعم الصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج إلى الأمام.

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