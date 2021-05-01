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إنتر ميلان يهزم كروتوني ويقترب من حسم الكالتشيو

السبت 01/مايو/2021 - 09:03 م
بوابة الفجر
وكالات
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اقترب فريق إنتر ميلان خطوة جديدة من لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على مضيفه كروتوني 2 /صفر اليوم السبت في الجولة الرابعة والثلاثين.

وتعادل فريق فيرونا مع ضيفه سبيزيا 1/1 ضمن المرحلة ذاتها.

وعلى استاد إيزيو سكيدا، انتهى الشوط الأول من مباراة كروتوني وضيفه إنتر ميلان بالتعادل السلبي.

وتقدم لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن بهدف لإنتر في الدقيقة 69 ثم أكد المغربي الدولي أشرف حكيمي فوز الفريق الضيف بتسجيله الهدف الثاني في الثواني الأخيرة.

الفوز رفع رصيد إنتر ميلان في الصدارة إلى 82 نقطة من 34 مباراة بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه اتالانتا الذي خاض 33 مباراة، وتوقف رصيد كروتوني عند 18 نقطة في المركز الأخير.

وسجل إنتر ميلان فوزه الخامس والعشرين مقابل سبعة تعادلات وهزيمتين ليقترب خطوة جديدة من لقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ موسم 2009 /2010.

وعلى ملعب مارك أنتونيو بينتجودي ، تقدم فيرونا بهدف سجله إيدي سالسيدو في الدقيقة 46، وتعادل سبيزيا بهدف سجله ريكاردو سابونارا في الدقيقة 86.

ورفع فيرونا رصيده إلى 42 نقطة في المركز العاشر كما رفع سبيزيا رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس عشر.

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