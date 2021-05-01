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أحمد صلاح حسني مهندس كمبيوتر اعتزل المهنة بسبب "ظهره" وأنقذ يوسف الشريف في "كوفيد-25"

السبت 01/مايو/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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ظهر الفنان أحمد صلاح حسني للمرة الأولى في الحلقة الرابعة من مسلسل"كوفيد-25"، المعروض على الفضائيات المصرية والعربية.

وجاء ظهور أحمد صلاح حسني، في مشهد جمعه بالفنان يوسف الشريف، وهو يقوم بتوصيله من مكان لاخر في ظل انتشار الوباء، وبالحديث بينهما اكتشف الدكتور"يوسف الشريف"، أن أحمد صلاح حسني كان يعمل مهندس كمبيوتر ولكنه ترك العمل معللًا ذلك"ظهري وجعني".

وأشار إلى أنه يعيش في السيارة التي يقوم بتوصيلهم بها "يوسف الشريف وأبناءه"، الأولاد، ومع تتابع الأحداث انقذ أحمد صلاح حسني، صديقه يوسف الشريف من قتل أحد امصابين له.
ليتحركا معًا بعد ذلك بالإضافة إلى الفنانة رندا البحيري باحثين عن مكان آمن للهروب من مرضى "كوفيد-25".
مسلسل "كوفيد-25"، بطولة يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني و أيتن عامر و إيناس كامل و راندا البحيري وإدوارد ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد جلال.

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