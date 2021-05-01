الحلقة الـ19من"نسل الأغراب".. عماد زيادة يُسلم أحمد السقا والدة غفران بعد تنفيذ مطلبه

بدأت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "نسل الأغراب" للفنان أحمد السقا، والفنان أمير كرارة، ودارت الأحداث حول ذهاب "دهب" نجلاء بدر لسرايا "غفران" أمير كرارة لتخبره أن والدته ليست مع "عساف" أحمد السقا، لكنها مع "بكري" عماد زيادة، وأنه خطفها منه لكي يساومه على الأرض وذهب الأغراب، فينفعل عليها، فتخبره أنها جاءت إليه لكرهها لهم.



يتقابل "عساف" مع "بكري"، ويقوم بتسليمه ذهب الأغراب، وكتابة الأرض لـ غجر زلط، وبعدها يقوم بتسليم "شامية له"، فينفعل" نميري" محمد جمعة عليه، بسبب ما فعله؛

لأنهم في كلتا الأحوال سيخوضوا حربًا مع "غفران".



ثم يذهب "غفران" ورجاله إلى منزل خالته "بستان"، فيسأله زوجها عما إذا كان سبب مجيئه هو أنه يريد أن يتعارك معهم مرة ثانية، فيخبره أن ذلك سيتوقف عليه هو وابنه، ثم يخبر "سعادة" خالته بأنهم جاءوا إليها لأنهم علموا أن نجلها من قام باختطاف والدتهم، ويخبرها" غفران" أنه سيقتل والدها إذا كان ذلك الكلام صحيحًا.



تذهب والدة "حسيب" سلوى عثمان لزيارة ابنتها"جليلة" مي عمر المقيمة في منزل "نجاة" فردوس عبد الحميد، وهناك تتحدث سلوى عثمان عن "رغدة" ملك أحمد زاهر، وتطلب من "نجاة" أن تزوجها لولدها "علي" فترفض لأن والدها لم يحب شيئًا في حياته مثل "عزيزة" والدتها الراحلة.



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة منة فضالي الدرامية مسلسل "نسل الأغراب"، وهو بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.