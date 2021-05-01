عزز فريق تشيلسي مركزه الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، بفوزه على فولهام 2-0، ضمن منافسات الجولة 34 من المسابقة.



وبدأ فولهام، البعيد بفارق 9 نقاط عن منطقة الأمان، اللقاء بقوة لكن تشيلسي كان الأكثر فاعلية.



ومرر ميسون ماونت إلى هافرتس الذي تفوق على أولا أينا مدافع تشيلسي السابق في طريقه للتسجيل في الدقيقة العاشرة.



وضاعف هافرتس التقدم في الدقيقة 49 بعد تمريرة متقنة من مواطنه تيمو فيرنر.



وبهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 61 نقطة من 34 مباراة متقدما بست نقاط على وست هام صاحب المركز الخامس الذي يلعب بعد غد الإثنين.



ويعود تشيلسي إلى ستامفورد بريدج يوم الأربعاء، لخوض لقاء إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد عقب التعادل 1-1 في الذهاب.