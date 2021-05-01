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تكريم الجمعية الليبية للجودة والتميز فى التعليم لعضو هيئة تدريس بجامعة المنصورة

السبت 01/مايو/2021 - 09:08 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهدت جامعة المنصورة إنعقاد ورشة عمل اليكترونية بتقنية الزووم بعنوان خطوات نحو اعداد لائحة اخلاقيات البحث العلمى والتحدث عن تجربة جامعة المنصورة في اصدار لائحة موحدة لأخلاقيات البحث العلمي واليات التطبيق وذلك يوم الأربعاء الموافق 28 ابريل 2021 وادار الورشة الدكتور محمد عمر الغزال الأستاذ بكلية الاداب بجامعة مصراته وخبير الجودة والاعتماد الاكاديمى باتحاد الجامعات الدولى وذلك بحضور الدكتور حسين سالم مرجين أستاذ علم الاجتماع السياسي بكلية الآداب - جامعة طرابلس ورئيس الجمعية واعادل الشركسى الأستاذ بجامعة بنغازي والمدير التنفيذى للجمعية والدكتور رضا العوكلي أستاذ جراحة القلب ووزير الصحة الليبي السابق والعديد من الحضور من الدول العربية.
وتناوالت الورشة التعريف باخلاقيات البحث العلمى وما ينبغي توافره من صفات في الباحث وخطوات عمل لائحة للجامعات والكليات للاخلاقيات البحث العلمى وتلاها جلسة حوارية مفتوحة وتم استعراض التجربة الناجحة لجامعة المنصورة في عمل لائحة موحدة لاخلاقيات البحث العلمى.




في ظل التعاون المصرى الليبى في المجالات المختلفة والعلاقات التاريخية بين البلدين وتوقيع رئيس الوزراء المصري ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية 11 وثيقة لتعزيز التعاون في إعلان رسمي بإعادة العلاقات الثنائية بين البلدين، وبدعوة كريمة من الجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم الى الدكتور محمد عبدالفتاح زهرى – منسق الجودة والاعتماد المؤسسى لقطاع رئيس جامعة المنصورة ورئيس قسم الدراسات الفندقية بكلية السياحة والفنادق.
تكريم الجمعية الليبية للجودة والتميز فى التعليم لعضو هيئة تدريس بجامعة المنصورة
تكريم الجمعية الليبية للجودة والتميز فى التعليم لعضو هيئة تدريس بجامعة المنصورة
تكريم الجمعية الليبية للجودة والتميز فى التعليم لعضو هيئة تدريس بجامعة المنصورة
تكريم الجمعية الليبية للجودة والتميز فى التعليم لعضو هيئة تدريس بجامعة المنصورة
تكريم الجمعية الليبية للجودة والتميز فى التعليم لعضو هيئة تدريس بجامعة المنصورة
تكريم الجمعية الليبية للجودة والتميز فى التعليم لعضو هيئة تدريس بجامعة المنصورة

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