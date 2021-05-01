سيف المنصوري يشارك في اجتماع لجنة المسابقات باتحاد غرب آسيا

شارك عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم عضو لجنة المسابقات باتحاد غرب آسيا سيف ماجد المنصوري، في اجتماع اللجنة الذي عقد أمس الأول الخميس، عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة رئيس اللجنة حسين سعيد وبمشاركة الأعضاء.

واستعرض الاجتماع استراتيجية اتحاد غرب آسيا لعام 2021، والمتمثلة بوضع البطولات بما يتناسب مع أجندة الاتحاد الآسيوي بحيث تعتبر كبطولات تحضيرية للاستحقاقات الآسيوية والدولية، وزيادة المنافسة وتوفير بطولات للاتحادات الأعضاء لضمان استمرارية النشاط لجميع الفئات العمرية والذي يضمن تحقيق الأهداف الفنية المنشودة.

كما تم الاطلاع على التقرير الخاص بالبطولات التي يستعد اتحاد غرب آسيا لتنظيمها خلال الفترة المقبلة وهي بطولة الرجال العاشرة، بطولة تحت 23 الثانية، بطولة الشباب الثانية، بطولة الناشئين الثامنة، البطولة الشاطئية الثانية، البطولة السابعة لكرة الصالات للرجال، بطولات كرة القدم الإلكترونية.