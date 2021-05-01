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غادة عبد الرازق تقترب للوصول إلى نجلها..أحداث الحلقة الـ20 من "لحم غزال"

السبت 01/مايو/2021 - 09:22 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ20 من مسلسل "لحم غزال" والمذاع على قناة "mbc مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.

وشهدت الحلقة رؤية "عاليا" لـ"بسام"، والذي يعني أن "عمار" يعلم مكان نجلها "كريم" ولكنه لا يخبرها به، وربطت "عاليا" بالأحداث وسألت رجل الأعمال الذي يساعدها في الوصول إلى نجلها عن علاقة بسام وعمار بـ"صبحي".



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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