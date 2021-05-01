مورينيو يتحدث عن خطوته المقبلة بعد إقالته من توتنهام

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو أنه "سينتظر لحين العودة لكرة القدم" وذلك بعد إقالته من تدريب فريق توتنهام الإنجليزي يوم 19 أبريل (نيسان) الماضي.

وخسر مورينيو وظيفته بعد تراجع أداء ونتائج الفريق في النصف الثاني من الموسم، وهبوط توتنهام من مراكز الصدارة بالدوري الإنجليزي الممتاز المؤهلة للعب في أوروبا.

وترك مورينيو النادي قبل ستة أيام من المباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والتي فاز بها مانشستر سيتي 1-0.

وقال مورينيو في تصريحات لمجلة تايمز ونقلتها وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا": "لا توجد لدي خطط".

وأضاف: "سأعود لحياتي الطبيعية. أشعر بنشاط. أشعر بهدوء. أنا في أجازة".

وأكد: "لدي وقت كثير لأقوم بواجباتي وأحلل. سأنتظر حتى العودة لكرة القدم ،ليس فقط للنادي المناسب، ولكن للثقافة المناسبة. ربما يكون الموسم المقبل سابقا لأوانه".