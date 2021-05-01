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مي سليم تنتقم من زوجها..الحلقة الـ20 من "لحم غزال"

السبت 01/مايو/2021 - 09:14 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت الحلقة الـ20 من مسلسل "لحم غزال" الكثير من الأحداث، حيث قررت "شوق" الإنتقام من زوجها "شوقي" عقب اعتراف ابنته "نسمة" أن والدها يتعدى عليها.

و اتفقت "شوق" مي سليم مع "نسمة" لكي تصور "شوقي" أثناء اعتداءه عليها، ونصحتها بعدم الاقتراب من نجلها "نور".

وتعجبت "غزال" عقب معرفتها ما يحدث من "شوقي" مع ابنته.


مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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