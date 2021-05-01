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بوتاس يحرم هاميلتون من الانطلاق من المقدمة للمرة 100

السبت 01/مايو/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
وكالات
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انتزع فالتيري بوتاس مركز أول المنطلقين في جائزة البرتغال الكبرى اليوم السبت، ليحرم زميله في مرسيدس لويس هاميلتون من الانطلاق من المقدمة للمرة 100 في تاريخه ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بفارق 0.007 ثانية فقط.

وأكد هاميلتون بطل العالم سبع مرات سيطرة مرسيدس على الصف الأول على خط الانطلاق بحلبة الجرف بتأهله في المركز الثاني.

وينطلق سائق رد بول ماكس فرستابن، الذي يتأخر بنقطة واحدة خلف هاميلتون متصدر الترتيب العام بعد سباقين، من المركز الثالث مستخدماً الإطارات اللينة عقب إلغاء أول لفة سريعة له، التي سجل خلالها دقيقة واحدة و18.209 ثانية، بسبب خروجه عن مسار الحلبة.

ولولا هذا الخطأ على حلبة الجرف المتعرجة، كان زمن السائق الهولندي الشاب سيصبح الأفضل.

 

وانتزع بوتاس مركز أول المنطلقين مسجلاً دقيقة واحدة و18.348 ثانية.

وهذه المرة 17 في تاريخ بوتاس التي ينطلق فيها من المقدمة ليتساوى مع البريطاني جاكي ستيوارت بطل العالم ثلاث مرات في قائمة كل العصور، والأولى له منذ انطلاقه أولاً على حلبة الصخير في البحرين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وسيكون السائق الفنلندي أيضاً ثالث متسابق يحصل على مركز أول المنطلقين في ثلاثة سباقات هذا الموسم، ولم ينتصر أي سائق انطلق من المقدمة في 2021.

وقال بوتاس: "أشعر بأن مر وقت طويل، التجارب التأهيلية كانت نقطة ضعف عندي في أول سباقين، الفريق بذل جهداً كبيراً خلال الأسبوع والآن نحن في مركز جيد بالنسبة لسباق الغد".

ويمكن للسائق الفنلندي أيضاً توجيه الشكر إلى الفنيين المسؤولين عن سيارته الذين فازوا بسباق ضد الزمن بعدما اكتشف مرسيدس مشكلة في حساس بصندوق التروس واضطر إلى استبداله.

وكان هاميلتون، الذي انطلق من المقدمة للمرة 99 في السباق الماضي في إيمولا الذي فاز به فرستابن، الأسرع في حصة التجارب الثانية لكنه لم يقدم المزيد في الدقائق الأخيرة من التجارب التأهيلية.

وقال السائق البريطاني: "لم تكن لفة مثالية لكني بذلت كل ما في وسعي".

وسينطلق سائق رد بول الآخر المكسيكي سيرجيو بيريز بجوار زميله فرستابن من الصف الثاني على خط الانطلاق بينما احتل كارلوس ساينز سائق فيراري المركز الخامس وأكمل إستيبان أوكون سائق ألباين الصف الثالث.

وكانت هناك خيبة أمل للأسترالي دانييل ريتشياردو سائق مكلارين الذي فشل في تجاوز حصة التجارب الأولى وسيبدأ من المركز 16.

وقدم جورج راسل سائق وليامز، الذي تعرض لحادث على سرعة عالية مع بوتاس في إيمولا ليخرج من السباق ويحطم سيارة السائق الفنلندي، أداء جيداً اليوم السبت، وتأهل في المركز 11.

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