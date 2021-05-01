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انكشاف سر خالد كمال.. انتهاء الحلقة الـ20 من "لحم غزال"

السبت 01/مايو/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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انتهت منذ قليل أحداث الحلقة الـ20 من مسلسل "لحم غزال" والتي شهدت الكثير من الأحداث.

واكتشفت "غزال" أن "ست الناس" علمت بالفيديو الذي صوره "كريم" لـ"سيد" وهو يقتل "مأمون"، حيث تشاجرت معها "ست الناس"، كما أعادت الفيديو المحذوف على هاتف "كريم" مرة أخرى.

وفتح صديق "سوستة" الذي أعاد الفيديو لـ"ست الناس"، الفيديو وشاهد مقتل "سيد" لـ"مأمون"، وذهب لإخبار "سيد" بذلك.

مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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